Erol Bulut: Stoperler kısa zamanda alınacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, defans bölgesine yapılacak takviyeler hakkında bilgi verdi.

Erol Bulut, Topuk Yaylası'nda takımı takip eden basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Bulut, kendisi için şampiyonluk dışında her neticenin başarısızlık olduğunu söyledi.

45 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerde transferlerin devam edeceğini ve mutlaka stopere takviye yapılacağını dile getirdi.

"KISA ZAMANDA ALINACAK"

Ellerinde 3 stoper bulunduğunu ve Sadık Çiftpınar'ın uzun süreli bir sakatlıktan çıktığını hatırlatan Erol Bulut, "Şu anda Serdar-Zanka üzerinde duruyoruz. Sadık zamanla eski performansını yakalayacak. Çapraz bağ sakatlığından çıkmak kolay değil, bunu zamanında ben de yaşadım. Üç stoper üzerinden gitmek gerekiyor çünkü başka yok ama stoperler kısa zamanda alınacak." dedi.