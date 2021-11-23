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    Erol Bulut: Suat Arslanboğa ve ekibine hakkımızı helal etmiyoruz

    Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, olaylı geçen Trabzonspor maçının ardından hakem Suat Arslanboğa ve ekibine yüklendi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 09:14
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    Erol Bulut: Suat Arslanboğa ve ekibine hakkımızı helal etmiyoruz

    Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

    "5. DAKİKADA MAÇ BİTTİ"

    Maçın hakemi Suat Arslanboğa ve ekibine tepki gösteren Erol Bulut, "Hafızalarda yanlış şeyler kalıyor bugün. Futbol adına konuşacak güzel şeyler var ama diğer tarafı konuşmak lazım. Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem yönetimine hakkımızı helal etmiyoruz. 5. dakikada bitti maç. Söyleyecek başka bir şey yok." dedi.

    Erol Bulut: Suat Arslanboğa ve ekibine hakkımızı helal etmiyoruz #1

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