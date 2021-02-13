Erol Bulut: Takım yorgundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, hafta içi oynanan kupa maçı nedeniyle takımın yorgun olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 yenerek maç fazlasıyla lider oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, hafta arasında oynanan kupa maçı nedeniyle takımın ikinci yarıda yorulduğuna dikkat çekti.

"KUPA MAÇI BİZİ YORDU"

İkinci yarıdaki oyununun nedenlerini anlatan Bulut, ''İlk yarı çok ayrı bir 45 dakika izledik. İkinci yarıdaki oyunun nedenleri var. Üç gün önce oynadığımız kupa maçının 130 dakika sürmesi ve takımın 140 kilometre koşması. Orta saha üçlümüz ikinci yarıda biraz yoruldu ve rakip üzerimize geldi. Bir tane de gol oldu.'' diye konuştu.

İLK YARIDA 2. GOLÜ BULABİLİRDİK

Oyuncularını tebrik eden Erol Bulut, ''Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmiş olsaydık ilk yarıda ikinci golü bulabilirdik. Kupa maçının yorgunluğunun belirtileri vardı. Ben oyuncularımın gösterdiği performans nedeniyle tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.