Erol Bulut takımından memnun

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut'un takımının hazırlık kampındaki performansından oldukça memnun olduğu öğrenildi.

Ağır kondisyon antrenmanları yaptıran Erol Bulut ve ekibi ayrıca yoğunlaşan taktik çalışmaların da neticesini almaya başladı.

Alanyaspor maçında ilk 45 dakika yaptığı önde baskı ile gücünü gösteren sarı-lacivertliler Antalyaspor maçında bu gücün yanı sıra taktik düzen ve oyun anlayışı ile de tam not aldı.

"EKSİKLERİMİZ VAR"

Bu kadar kısa sürede takımın bu seviyeye gelmesi herkesi sevindirse de teknik direktör Erol Bulut hala eksikleri olduğunu ifade ediyor.

Hedef 11 Eylül'deki ilk Rizespor maçına kadar takımı istenen seviyeye yaklaştırmak.

Daha önce 4-5 haftada hazır hale geleceklerini açıklayan Fenerbahçe'nin hocası bu döneme kadar olan bölümü en az hasarla geçmeyi planlıyor.