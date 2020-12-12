Erol Bulut tartışılmaya başlandı

18 yeni transferle son yılların en güçlü kadrosunu kuran Fenerbahçe'de taraftarlar, teknik direktör Erol Bulut'u yetersiz buluyor.

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine yenilerek Kadıköy'deki 3. mağlubiyetini aldı.

Çıktığı 12 maçta 23 puan toplayabilen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un geleceği tartışılmaya başlandı.

18 yeni transfer yaparak 45 yaşındaki teknik adamın eline güçlü bir kadro veren yönetim, özellikle iç saha maçlarında oynanan oyun ve alınan sonuçlardan bir hayli rahatsız.

EROL BULUT HAFİF GELDİ ELEŞTİRİLERİ

Bu kadar iyi kadro kurulmasına rağmen takımı oynatamadığını düşünen bazı taraftarlar ise sosyal medyada yaptıklarıyla paylaşımlarda "Fenerbahçe'ye hafif geldi" yorumunda bulundu.