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    Erol Bulut: Trabzonspor maçı kaderimizi çizecek

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, antrenman öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 13:44
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    Erol Bulut: Trabzonspor maçı kaderimizi çizecek

    Fenerbahçe'nin teknik patronu, antrenman öncesinde oyuncularına bir konuşma yaptı.

    "KREDİMİZ KALMADI"

    Erol Bulut, "Trabzonspor ile kaderimizi çizecek bir maça çıkacağız. Göztepe yenilgisi sonrası artık kredimiz kalmadı. Son 4 resmi maçta alınan 3 yenilgi bize yakışmadı." diye konuştu.

    Erol Bulut: Trabzonspor maçı kaderimizi çizecek #1

    "HEPİNİZDEN BÜYÜK BİR ÖZVERİ BEKLİYORUM"

    Bulut, ayağa kalkmaktan başka çareleri olmadığını dile getirerek, "Trabzonspor maçında hepinizden büyük bir özveri bekliyorum. Bize yapılan eleştirilere sahada yanıt verin." dedi.

    ABDULLAH AVCI TAKIMINI MOTİVE EDİYOR

    Trabzonspor'a geldiği günden bu yana takımı ayağa kaldıran Abdullah Avcı ise derbi öncesi futbolcularıyla yaptığı toplantılarda, kazanmaları halinde sarı-lacivertli takımla aynı puanda olacaklarını hatırlatarak motive ediyor.

    Erol Bulut: Trabzonspor maçı kaderimizi çizecek #2

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