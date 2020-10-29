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Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ayak tenisi oynadı

Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ayak tenisi oynadı

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu, ayak tenisi müsabakasında aynı takımda yer aldı. Aurelio ve Selçuk Şahin'e rakip olan ikili maçı kazandı.