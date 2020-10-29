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- Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ayak tenisi oynadı
Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ayak tenisi oynadı
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu, ayak tenisi müsabakasında aynı takımda yer aldı. Aurelio ve Selçuk Şahin'e rakip olan ikili maçı kazandı.
- Haber Merkezi
- 29.10.2020 - 16:17
Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu, sportif direktör yardımcısı Selçuk Şahin ve antrenör Mehmet Aurelio ayak tenisi oynadı.
Erol Bulut ile Emre Belözoğlu’na Selçuk Şahin ile Aurelio rakip oldu.
EROL BULUT VE EMRE BELÖZOĞLU KAZANDI
Müsabakayı Erol Bulut ve Emre Belözoğlu takımı kazanırken, maçın sonunda teknik heyet basın mensuplarına poz verdi.