Erol Bulut ve Fatih Terim'in derbi taktikleri

Erol Bulut ile Fatih Terim, yarın oynanacak dev derbi öncesi yapılan antrenmanlarda, uygulanacak taktiklerin provasını yaptı.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak dev derbi öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, nasıl bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacağını belirledi.

Bulut, Pelkas'ın sakatlığı, Gustavo'nun ise yetişme ihtimalinin düşük olması sebebiyle maça yüksek tempoda başlamak istemiyor.

KONTROLLÜ BASKI

45 yaşındaki teknik adam, ligde son 9 maçta 8 galibiyet elde ettikleri 'rakibe göre oyun' stratejisini Galatasaray'a karşı da formüle edecek.

Sarı-lacivertlilerin, son haftalardaki gibi 'kontrollü baskı' anlayışıyla maça başlayacağı belirtildi.

Genç teknik adam, Alanyaspor maçında olduğu gibi Galatasaray'ı üzerine çekerek Mesut'un ara pasları ve Osayi'nin hızından yararlanmak istiyor.

TERİM'İN EN BÜYÜK KOZU ONYEKURU

Konuk ekip Galatasaray'da ise teknik direktör Fatih Terim'in en büyük kozu Henry Onyekuru olacak.

Gelir gelmez çıktığı 2 maçta 3 gol atan Nijeryalı kanat oyuncusu oldukça formda.

Kadıköy'de 20 yıl sonra kazanılan maçta galibiyeti getiren isim olan Onyekuru'nun hızından yararlanmak isteyen 67 yaşındaki teknik adam, rakibini kanatlardan vurmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takım, defansın arkasına yapacağı koşular, kanat organizasyonları, Henry Onyekuru’nun sürati, Belhanda’nın ara pasları ile Fenerbahçe karşısında bir kez daha galibiyet arayacak.

YENİ TRANSFERLER 11'DE OLACAK

Tecrübeli teknik adamın derbide DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed’e de ilk 11’de görev vermesi bekleniyor. Terim’in, 2 oyuncunun da fiziksel durumundan memnun olduğu ve sağ bekte Linnes yerine Yedlin’e, forvette ise bu kez Babel yerine Mohamed’e görev vereceği öğrenildi.