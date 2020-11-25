Erol Bulut ve Sergen Yalçın'ın derbi kadrosu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın derbi 11'leri belli olmaya başladı. Koronavirüsü atlatan futbolcular siyah-beyazlılarda kadroda olacak.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş dev derbide karşı karşıya gelecek.

KORONAVİRÜSÜ ATLATANLAR 11'E DÖNÜYOR

Geçtiğimiz günleri koronavirüs vakalarıyla geçiren siyah-beyazlılarda karantina süresi biten futbolcuların ardından Sergen Hoca'nın kadro kurma konusunda eli güçlendi.

Rosier, Oğuzhan Özyakup ve N'Sakala'nın karantina sürecinin ardından takıma dönmesi beklenirken, Koronavirüsü atlatan Welinton sakatlığından dolayı Vida ise koronavirüs karantinası nedeniyle forma giyemeyecek.

Sol bekte N'Sakala ve Rıdvan konusunda kararsız kalan Sergen Yalçın'ın maç kondisyonu nedeniyle Rıdvan'ı bir adım önde gördüğü öğrenildi.

Kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine ise Utku Yuvakuran görev alacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

FENERBAHÇE'DE SORUN SAĞ BEK

Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Harun Tekin'in maç kadrosunda olması mümkün gözükmüyor. Öte yandan siyah-beyazlılara karşı forma giymek için çalışmalarını sürdüren Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini korurken oynayamaması durumunda ise Gençlerbirliği maçında olduğu gibi sağ bekte Lemos'un forma giymesi bekleniyor.

Erol Bulut'un orta sahada Ozan Tufan, Gustavo ve Sosa'ya şans vereceği öğrenilirken Mert Hakan Yandaş'ın ise hamle oyuncusu olarak kullanılacağı belirtildi.

Genç hocanın santrfor mevkinde ise bu kez Gençlerbirliği maçının aksine Samatta'ya şans vereceği kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ