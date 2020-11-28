Erol Bulut ve Sergen Yalçın'ın derbi taktikleri

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında futbolcu performanslarının yanı sıra Erol Bulut ve Sergen Yalçın'ın taktikleri de hayati önem taşıyor. İki teknik adam da rakibinin zafiyetlerini analiz etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'ı devirme planını belirledi.

Siyah-beyazlı takımın zayıf yönlerini tespit eden başarılı hoca Utku'nun uzaktan şutlarda başarısız olduğunu belirledi. Erol Hoca'nın Utku'nun bu dezavantajını avantaja çevirmek istediği öğrenildi.

Başarılı hocanın hafta içindeki idmanlarda uzaktan şut çalışmasına ağırlık vermesinin temel nedeninin bu olduğu öğrenildi. Bulut oyuncularından kaleyi gördüğü anda şut atmasını istedi.

"UZAKTAN ŞUT ÇEKİN"

Futbolcularıyla toplantı yaptığı belirlenen Bulut'un, "Utku iyi bir kaleci ama uzaktan şutlarda hata yapabiliyor. Bu nedenle kaleyi gördüğünüzde şut çekin" talimatı verdiği ortaya çıktı.

Özellikle hücuma yönelik oyunculardan şut çekmesini isteyen Bulut'un Utku'nun ilk kez derbi maça çıkacağı için panik yaşayabileceğini de hesaba kattığı gelen bilgiler arasında.

SERGEN YALÇIN SAĞ KANADI GÖZÜNE KESTİRDİ

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinin taktik provalarına hız verdi.

Başakşehir maçının ilk yarısındaki oyundan memnun olan deneyimli çalıştırıcı, bu sürenin 90 dakikaya yayılabilmesi için takımını hazırlıyor. Ayrıca teknik ekip görüntülü analizlerle de rakibini mercek altına almış durumda.

Yalçın ve ekibi, Fenerbahçe'nin en zayıf halkasının Caner Erkin olduğunu belirledi. Başarılı teknik adam, orta sahanın sağında görev vereceği Rachid Ghezzal'e Caner'in bölgesinden hücuma çıkması yönünde talimat verdi.

Sol kanatta maça başlaması beklenen Cyle Larin de zaman zaman sağ kanada geçerek Caner'in gardını düşürüp Fenerbahçe savunmasının dengesini bozma görevinde olacak.





UTKU'YA DEV MOTİVASYON

Fenerbahçe derbisinde kaleye geçecek olan Utku Yuvakuran için motivasyon seferberliği ilan edildi. Antrenmanlarda Sergen Yalçın ile Murat Şahin, genç eldivenle yakından ilgileniyor.