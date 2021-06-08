Erol Bulut yönetimden Papiss Cisse'nin transferini istedi

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nın başına geçen Erol Bulut, Fenerbahçe ve Alanyaspor'daki öğrencisi Papiss Cisse'nin transferini istedi.

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Süper Lig'in bir başka ekibi Gaziantep FK ile anlaşan Erol Bulut transfer çalışmalarını da bir yandan sürdürüyor.

Birçok futbolcu isminin gündeme geldiği Gaziantep FK'da bu isimlerden biride Fenerbahçeli Papiss Cisse oldu.

Erol Bulut forvet hattına eski öğrencisini isterken yönetim ise bu transfere sıcak baktı. Cisse'nin ise Erol Bulut ile görüştüğü öğrenildi.

1 YIL DAHA KALMAK İSTİYOR

36 yaşındaki Senegalli futbolcunun, bir yıl daha Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımda verimsiz bir yıl geçiren Cisse, 25 maçta 5 gol 1 asist yaptı. Daha önceki yıl Alanyaspor'da 32 maçta 22 gol 1 asist yapan tecrübeli futbolcunun Gaziantep'te eski günlerine dönmek istediği öğrenildi.