Erol Bulut: Hedefimiz çifte kupa

Fenerbahçe'nin Başakşehir'le yapacağı Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması öncesinde konuşan Erol Bulut, "Toparlanıp ayağa kalkmamız lazım" dedi.

Fenerbahçe, çeyrek final maçı öncesi son idmanını dün yaptı. Sarı-lacivertliler taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

HEDEF ÇİFTE KUPA

Erol Bulut, idmanın ardından öğrencilerini etrafına topladı. Bir konuşma yapan Bulut, "Toparlanıp ayağa kalkmamız lazım. Sezona çifte şampiyonluk hedefiyle çıktık. Türkiye Kupası da bizim için önemli. Başakşehir'i geçip iddiamızı herkese göstermenizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.







