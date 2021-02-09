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    Erol Bulut: Hedefimiz çifte kupa

    Fenerbahçe'nin Başakşehir'le yapacağı Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması öncesinde konuşan Erol Bulut, "Toparlanıp ayağa kalkmamız lazım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 12:36
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    Erol Bulut: Hedefimiz çifte kupa

    Fenerbahçe, çeyrek final maçı öncesi son idmanını dün yaptı. Sarı-lacivertliler taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

    HEDEF ÇİFTE KUPA

    Erol Bulut, idmanın ardından öğrencilerini etrafına topladı. Bir konuşma yapan Bulut, "Toparlanıp ayağa kalkmamız lazım. Sezona çifte şampiyonluk hedefiyle çıktık. Türkiye Kupası da bizim için önemli. Başakşehir'i geçip iddiamızı herkese göstermenizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

    Erol Bulut: Hedefimiz çifte kupa #1


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