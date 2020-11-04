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    Erol Bulut'tan Caner Erkin'e orta talimatı

    Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin'in her maç rekor sayıda orta açması dikkat çekse de bu ortaların asiste dönüşmemesi kimilerince eleştiriliyordu. aAncak bunu Erol Bulut'un istediği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 10:21
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    Erol Bulut'tan Caner Erkin'e orta talimatı

    Sarı-lacivertli takımın yıldızlarından biri tartışmasız Caner Erkin.

    Tecrübeli futbolcu, Antalya maçında rekor sayıda orta yaptı. Bunların gol olmaması ise eleştiri getirdi. Ancak Teknik Direktör Erol Bulut tam olarak Caner'den bunu istiyor.

    Hafta içi antrenmanlarda Caner ve Gökhan'ın hücuma çıkışları çalışılıyor. Caner'in özellikle tehlikeli bölgelere orta yapması isteniyor.

    Futbolcu da tam olarak bunu yapıyor. Savunmadaki görevi dışında hücuma çıkıp tehlikeli bölgede arkadaşlarının topla buluşmasını sağlıyor.

    Erol Bulut tan Caner Erkin e orta talimatı #1

    HERKES GOLCÜ

    Fenerbahçe ligde şu ana kadar 12 gol attı. Bu goller ise 9 farklı isimden geldi. Gökhan, Serdar, Ozan, Pelkas, Perotti, Valencia ve Cisse birer gol atarken, Sosa ve Samatta ise ikişer gol kaydetti.

    Henüz ligin başı olmasına rağmen gollerin eşit şekilde dağılımı takımın geleceği açısından teknik heyet için çok önemli. Çünkü geçen sezon bu yük genel olarak Vedat Muriç üzerinde yoğunlaşmıştı. Şimdiki oyun planında özellikle geriden gelen sürpriz isimlerin gol bulması önemli yer tutuyor.

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