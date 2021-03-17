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    Erol Bulut'tan derbi öncesi motivasyon konuşması

    Erol Bulut'tan derbi öncesi motivasyon konuşması

    Fenerbahçe'de koltuğu sallanan Erol Bulut, Beşiktaş maçı öncesinde futbolcularıyla sık sık toplantılar yaparak onları motive etmeye çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 09:57
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    Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, dünkü antrenmanda öğrencileriyle bir toplantı yaptı.

    Oyuncularından saha dışındaki olayları unutmalarını isteyen Bulut, Beşiktaş maçı öncesi motivasyonu en üst seviyeye çekmeye çalışıyor.

    Erol Bulut tan derbi öncesi motivasyon konuşması #1

    "SAHA İÇİNE ODAKLANIN"

    Erol Bulut, takımla yaptığı konuşmada "Sizin yapacağınız tek şey işinize yani saha içine odaklanmak. Gençlerbirliği yenilgisi hepimiz için şok oldu ama geride kaldı. Camia bizden derbi galibiyeti bekliyor. Beşiktaş maçı hayati önemde. Kazanmak için yeniden birlik olup, takım olup sahadan 3 puanla ayrılmalıyız." ifadelerini kullandı.

    Sarı-lacivertliler bir maçı eksik Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

    Erol Bulut tan derbi öncesi motivasyon konuşması #2

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