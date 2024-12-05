Erol Bulut'tan Ernest Muçi itirafı

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Teknik direktör Erol Bulut, beIN Sports'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam, Cardiff'te çalıştığı dönemde Ernest Muçi'yi transfer etmek istediklerini açıkladı. Arnavut oyuncu için 4 milyon euro istendiğini belirtti.

Erol Bulut yaptığı açıklamada, "Ernest Muçi benim Cardiff City'ye düşündüğüm bir transferdi. Muçi'yi geçen sene sorduğumuzda 4 Milyon Euro istendi. Bizim alma şansımız olmadığı için alamadık. Ben Beşiktaş'a 10 milyona geldiğinde şaşırdım. Geçen sene devre arasında istemiştik biz. Bu maliyetle transferi yapma şansımız yoktu." dedi.

"BU YENİ BİR ŞEY DEĞİL"

Türkiye'deki takımlardan yüksek paralar istendiğini söyleyen Bulut, "Bu yeni bir şey değil. Başka ülkelere farklı rakamlar söyleniyor. Türkiye olunca yurt dışındaki takımlar rakamı artırıyor. Anadolu takımında da öyle. Büyük takımlardan daha yüksek paralar isteniyor." diye konuştu.

OĞUZ AYDIN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin transfer ettiği Oğuz Aydın için ise başarılı çalıştırıcı, "Oğuz Aydın'ı Alanyaspor'da oynarken Cardiff'e götürmek için uğraştım ama mümkün olmadı. Jose Mourinho ona şans verince neler yapabileceğini gösterdi. Bence çok kaliteli bir futbolcu. Fenerbahçe'ye uzun yıllar katkı sağlayacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.