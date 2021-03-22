Erol Bulut'tan forvet oyuncularına eleştiri

Fenerbahçe'de geniş kadroyu yönetemediği için eleştirilen Erol Bulut, "Sezon başında doğru kişiler olduğunu düşündük" diyerek forvet oyuncularından memnun olmadığını ima etti.

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1 puanı kurtarmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Erol Bulut, transferde bazı yanlışlıklar yaptıklarını ima etti.

"SEZON BAŞINDA DOĞRU İSİMLER DİYE DÜŞÜNDÜK"

Bulut, “Takımımıza baktığımızda 20 futbolcumuz gol attı. Bu güzel bir şey. Ama tabii ki hücumdaki futbolcularımızdan daha fazlasını bekleyebiliriz. Bu tabii sezon başında aldığımızda, değerlendirdiğimizde doğru kişiler olduğunu düşündük. Biraz az olsa da futbolcularımız yine de o gol pozisyonlarına giriyor. Bu da önemli. Değerlendirmede biraz sorun yaşıyoruz. Önümüzdeki maçlarda inşallah bu daha iyiye gider. Biraz son vuruşlarda eksiğiz. Daha çok çalışmamız lazım. Demek ki son vuruşlarda futbolcularımız konsantre olamıyor. Konsantrasyon seviyesini en üst seviyeye çekmemiz gerekiyor. Çünkü uzun zaman kalmadı, 10 maç kaldı. O konuda harekete geçmemiz lazım.” diye yanıtladı.

Erol Bulut: Sezon başında doğru oyuncular diye düşünmüştük - İZLE