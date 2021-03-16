Erol Bulut'tan futbolculara: İnancımı kaybetmedim, siz de kaybetmeyin

Erol Bulut'tan futbolculara: İnancımı kaybetmedim, siz de kaybetmeyin

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği'ne Kadıköy'de yenildikleri maçın ardından futbolcularıyla kısa bir toplantı yaparak motive etmeye çalıştı.

Erol Bulut, Gençlerbirliği yenilgisi sonrası soyunma odasına takımına kısa bir konuşma yaptı.

"İNANCIMI KAYBETMEDİM"

46 yaşındaki çalıştırıcı, “Gidin dinlenin, kafanızı boşaltın. Beşiktaş derbisi bizim kaderimizi belirleyecek. Hafta boyunca hatalarımızı masaya yatırıp dersler çıkaracağız. Şunu da bilin, şampiyonluğa inancımı kaybetmedim, siz de kaybetmeyin.” ifadelerini kullandı.