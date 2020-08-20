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    Erol Bulut'tan futbolculara tempo uyarısı

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut sezon öncesi takımın kondisyonunu yükseltmek için idmanları ona göre revize etti. Ağır antrenmanlar bazı futbolcuları epey zorladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 11:36
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    Erol Bulut'tan futbolculara tempo uyarısı

    Sarı-lacivertli ekibin Topuk Yaylası kampı start aldı. İstanbul'daki ilk etap çalışmaları oldukça yoğun geçmişti.

    Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos önderliğinde yapılan idmanlar futbolcuları yordu. Birçok futbolcu fazlasıyla zorlandı. Devamında ise taktik çalışmalar yapıldı.

    "%100'ÜNÜZÜ VERİN"

    Teknik Direktör Erol Bulut dün takımla bir toplantı yaptı ve şu ifadeleri kullandı:"Burada on günlük bir çalışma süremiz olacak. Tempoyu yavaş yavaş arttıracağız. Koşu antrenmanlarımız olacak. Hepinizden özverili bir şekilde %100 kapasitenizi antrenmanlara yansıtmasını istiyorum."

    Antrenman güç çalışması ile başladıktan sonra taktik çalışma ile devam etti. Çalışma sonrası oyuncuların büyük bölümü bireysel antrenmanlarla çalışmalarını sürdürdü.

    Erol Bulut tan futbolculara tempo uyarısı #1

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