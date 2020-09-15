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    Erol Bulut'tan futbolculara uyarı

    Fenerbahçe'de Hatayspor maçının hazırlıkları başlarken, oyuncuları ile toplantı yapan teknik direktör Erol Bulut bir dizi uyarılarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 14:40
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    Erol Bulut'tan futbolculara uyarı

    Ligin ilk haftasında deplasmanda alınan 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin önemine vurgu yapan Erol Bulut, lige üç puanla başlamanın kritik bir kazanç olduğunu dile getirdi.

    Ancak galibiyete rağmen çok eksikleri olduğunu belirten Bulut, açıklarını çalışarak kapatacaklarını söyledi.

    Erol Bulut tan futbolculara uyarı #1

    TAKIM OYUNUNA VURGU YAPTI

    Erol Bulut'un futbolcularıyla yaptığı toplantıda vurguladığı bir diğer konu ise takım oyunu oldu.

    Bulut, maçta skoru elde etme adına zaman zaman oyun disiplininden uzaklaşıldığını ifade etti.

    45 yaşındaki teknik adam, Rize karşısında geriye düştükleri anlarda bazı oyuncularının bireysel olarak bir şeyler ortaya koymaya çalıştığını ancak bunun hata olduğunu sözlerine ekledi.

    Sahadaki skor ne olursa olsun takım oyunundan asla taviz vermemeleri gerektiğinin altını çizen Bulut, istekli ve vazgeçmeyen, mücadeleyi bir an olsun bırakmayacak bir yapıda takım olarak kazanacaklarını ya da kaybedeceklerini, uzun vadede başarıyı bunun getireceğini ifade etti.

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