Erol Bulut'tan kadroda radikal değişiklikler

Milli ara dönüşünde takımda köklü değişiklikler yapmak isteyen Erol Bulut'un, santrforda Cisse'ye şans vermesi beklenirken kanat hücumunda da rastgele orta açılmasının önüne geçeceği öğrenildi.

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in transfer edilmesiyle birlikte yıllardır özlenen kanat bindirmelerine kavuşan Fenerbahçe'de, özellikle Caner'in yaptığı ortalar dikkat çekiyordu.

Yapılan ortaların son maçlarda isabetsiz oluşu da Erol Bulut'un taktiksel anlamda değişikliğe gitmesine neden oldu.

Genç çalıştırıcının, milli aranın ardından hem kadroda hem de oyunda büyük değişiklikler yapacağı öğrenildi.

NOVAK DA ŞANS BULACAK

Tüm maçlarda sol bekte Caner Erkin'e şans veren Bulut'un Filip Novak'ı da devreye sokacağı belirtilirken, santrforda da Samatta'nın yerine Cisse'ye şans vermesi bekleniyor.

RASTGELE ORTA YOK

Erol Bulut, bek bindirmelerinin devam etmesini istese de futbolcuların rastgele orta açmalarını istemiyor. Bilerek, görerek tam isabet ortalar açılmasını isteyen Erol Hoca bu şekilde, yapılan isabetsiz ortaların rakip atağa dönüşmesine de engel olmayı planlıyor.

Bunun dışında Fenerbahçe Gustavo ve Sosa'nın organizasyonuyla ayağa seri paslarla hücum edecek. Top tekniği yüksek oyunculara sahip olan sarı-lacivertliler, final paslarını ve son vuruşları da geliştirerek sonuca gidecek.





CISSE'YE GÜN DOĞDU

Erol Bulut'un geçen sezon Alanya'da 26'sı ilk 11'de 38 maçta forma verdiği Cisse, Fenerbahçe'de henüz ilk on birde sahaya çıkamadı.

Toplam beş karşılaşmada 135 dakika sahada kalıp 1 gol kaydeden Senegalli, Gençlerbirliği karşısında ilk 11 hedefliyor. Cisse, formsuz Samatta'nın sakatlığını fırsata çevirmek isterken Bulut da oyuncusuyla yakından ilgileniyor.



