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    Erol Bulut'tan kasap dükkanı açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, Volkan Demirel'le ortak kasap dükkanı açtıkları iddialarını yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2021 - 14:38
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 15:41
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    Erol Bulut'tan kasap dükkanı açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'un, Fenerbahçe'de yardımcılığını yapan Volkan Demirel'le birlikte Acarkent'te kasap dükkanı açtığı iddia edilmişti.

    Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel, dün sosyal medya hesabından Erol Bulut ile ticari ortak olduğu iddiası hakkında ''Bugün bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan eski hocam Erol Bulut ile ticari ortak olduğumuz haberleri tamamen gerçek dışıdır." ifadesini kullandı.

    Erol Bulut tan kasap dükkanı açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor #1

    "VOLKAN DEMİREL'LE ORTAK DEĞİLİZ"

    Erol Bulut da bugün sosyal medya hesabından "Hakkımda bazı basın yayın organlarında yer alan eski çalışma arkadaşım Volkan Demirel ile ortak olduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.

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