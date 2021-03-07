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    Erol Bulut'tan Ozan Tufan'a kilo uyarısı

    Erol Bulut'tan Ozan Tufan'a kilo uyarısı

    Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilen Ozan Tufan'a, Erol Bulut'tan uyarı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 13:19
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    Performansıyla eleştirilen Ozan Tufan'ın formsuzluğu dikkati çekiyor. Takımın değişmezlerinden olan oyuncu son maçlarda yedek kulübesine mahkum oldu.

    Erol Bulut tan Ozan Tufan a kilo uyarısı #1

    YİNE KİLO ALDI

    Ozan'ın uyku ve beslenmesine dikkat etmediği ve yeniden kilo aldığı belirtildi. Teknik Direktör Erol Bulut'un Ozan'la görüşerek zayıflamasını ve bir an önce performansını artırmasını istediği ifade edildi.

    Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Ozan Tufan, 4 gol attı, 6 da asist yaptı.

    Erol Bulut tan Ozan Tufan a kilo uyarısı #2

    Erol Bulut tan Ozan Tufan a kilo uyarısı #3

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