Erol Bulut'tan Papiss Cisse'ye: Daha iyisini yapabilirsin

Denizlispor-Fenerbahçe maçında gol atmasına karşın henüz istenilen seviyede olmayan Papiss Cisse'ye, teknik direktör Erol Bulut'tan da moral desteği geldi.

Denizlispor-Fenerbahçe maçının skorerlerinden biri de Papiss Cisse'ydi. Senegalli oyuncu, Beşiktaş derbisinin ardından Denizli deplasmanında da golünü attı.

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLECEK KAPASİTEN VAR"

Erol Bulut'un, maçtan sonra öğrencisini kutlayıp, "Önemli bir gol attın. Ancak çok daha fazlasını çok daha iyisini yapabilecek kapasiten var. Senden beklentilerimiz daha yüksek. Performansını her geçen hafta artıracağına inanıyorum." dediği öğrenildi.

Cisse'nin, Samatta'nın sakatlığı sürecinde daha fazla forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.



