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Erol Bulut'tan Pelkas'a fırça

Erol Bulut'tan Pelkas'a fırça

Erol Bulut, Kasımpaşa maçında atılan ilk 2 golde büyük pay sahibi olan Pelkas'ı, bir pozisyonda pas vermediği için eleştirdi. Yunan oyuncu ise hocasına tabelayı gösterdi.