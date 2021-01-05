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- Erol Bulut'tan Pelkas'a fırça
Erol Bulut'tan Pelkas'a fırça
Erol Bulut, Kasımpaşa maçında atılan ilk 2 golde büyük pay sahibi olan Pelkas'ı, bir pozisyonda pas vermediği için eleştirdi. Yunan oyuncu ise hocasına tabelayı gösterdi.
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 08:59
- Güncelleme : 05.01.2021 - 10:12
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 3-0 yenen sarı-lacivertliler, puanını 29'a çıkararak 4. sıraya yükseldi.
Thiam'ın attığı ilk golde topun Senegalli oyuncunun önüne düşmesine sağlayan, ikinci golde ise harika bir asist yapan Pelkas, maç sonu hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
TABELAYI GÖSTERDİ
Erol Bulut, bir pozisyonda takım arkadaşına pas vermediği için Pelkas'ı eleştirirken, Yunan oyuncu ise hocasına tabelayı gösterdi.
O anlar kameralara böyle yansıdı:
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)