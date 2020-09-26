Erol Bulut'tan Samatta sürprizi

Fizik olarak hazır bir görüntü sergileyen Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Erol Bulut'un planlarını değiştirdi. 27 yaşındaki forvet, pazar günü Galatasaray'a karşı 11'de sahaya çıkabilir.

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Mbwana Samatta, cuma günü ilk antrenmanına çıktı.

"TAKIMIMIZA KATKI SAĞLAYACAK"

Tanzanyalı golcüyü teknik direktör Erol Bulut takıma tanıttı. Bulut, "Genk ve Aston Villa'da oynamış bir oyuncu. Ailemize katıldığı için çok mutluyuz. Takımımıza katkı sağlayacak. Hepimiz ona yardımcı olacağız" dedi.

Samatta ise çok güzel bir ortamla karşılaştığını ve başarı için elinden ne geliyorsa yapacağını söyledi.





SÜRATİ TEKNİK HEYETİ ÇOK ETKİLEDİ

Ardından direkt olarak takım antrenmanına katılan Tanzanyalı golcü, çift kale maçta da yer aldı ve fizik olarak hazır gözüktü.

Özgüveni ve süratiyle hocasını etkilemeyi başaran Samatta'nın bu seviyede hazır olması, teknik heyetin derbi planlarını gözden geçirmesine sebep oldu. Erol Bulut ve kurmayları, oyuncuyu 11'de sahaya sürme seçeneğini planları arasına aldı. Tanzanyalı golcünün pazar günü Galatasaray derbisinde 11'de başlama ihtimali belirdi.

Samatta'nın en kötü ihtimalle Türk Telekom Stadı'nda kadroda yer alacağı kaydedildi.

MEYDAN OKUYORUM!

Samatta, kupalar kazanma hedefiyle Fenerbahçe'ye geldiğini söyledi. Tanzanyalı futbolcu, "Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe'nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız" ifadelerini kullandı.



