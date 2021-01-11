Erol Bulut'tan yayıncı kuruluşa tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maç öncesi verdiği röportajda yayıncı kuruluşa serzenişte bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, BB Erzurumspor maçı öncesinde konuştu.

"MECBURİYETTEN BURADAYIM"

Yayıncı kuruluşa tepki gösteren teknik adam, "Son 2 günde Fenerbahçe ailesine olan adil olmayan bir durum gerçekleşmektedir. Yayıncı kuruluşun tarafsız ve adil olduğunu düşünmekteyiz normalde. Bunu hiçbir alanda bunu göremiyoruz. Benim şu an burada olmam mecburiyetten. Yayıncı kuruluşun tavrı bizi üzmektedir." ifadelerini kullandı.

Bulut, maç öncesinde soru almadan flaş röportajı sonlandırdı.

BEIN SPORTS ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Yayıncı kuruluş beIN Sports, Karagümrük-Konyaspor maçındaki küfürlü tezahürata ilişkin bir özür mesajı yayınladı.

"COVID kısıtlamaları kapsamında tüm yayın endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve maçları daha keyifli hale getirmek amacıyla sunulan 'Maçı seyirci ses efekti ile izleme' seçeneğini bu dönemde biz de abonelerimize sunuyoruz. Bugün oynanan Fatih Karagümrük S.K. - İttifak Holding Konyaspor maçının fonunda kullanılan ses efektlerinde Fenerbahçe kulübü aleyhine tamamen uygunsuz bir tezahürat duyulmuştur. Fark edilmeden yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz. İlgili tezahüratın derhal sistemden çıkarılarak gerekli önlemlerin hızla alınacağını, ayrıca yayınlarımızda kullanılan tüm ses efektlerinin uygunluğuna dair detaylı bir incelemenin de başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

