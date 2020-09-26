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    Erol Bulut'un derbi anahtarı: Jose Sosa

    Kariyerinde ilk kez teknik adam olarak ezeli derbiye tanıklık edecek olan Erol Bulut'un sahadaki en önemli ismi Jose Ernesto Sosa olacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 14:41
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    Erol Bulut'un derbi anahtarı: Jose Sosa

    Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray deplasmanına konsantre oldu. Teknik Direktör Erol Bulut, derbiyi kazanmanın planlarını yapıyor.

    Kariyerinde ilk kez hoca olarak ezeli derbiye tanıklık edecek olan Bulut'un en önemli silahı Jose Ernesto Sosa olacak.

    Deneyimli teknik adam, kondisyon eksiğini büyük ölçüde kapatan Sosa'ya 11'de şans verip liderlik görevinde oynatacak.

    Erol Bulut un derbi anahtarı: Jose Sosa #1

    Bulut, hücum organizasyonunda oyun sistemini Arjantinli yıldızın üzerine kuracak, özellikle hücum kurgusunda ve duran toplarda Sosa'dan daha fazla faydalanacak.

    Öte yandan teknik heyet, Cimbom'un en zayıf noktasını belirledi.

    Luyindama'nın pres yapıldığında hata yaptığı, Marcao'nun da arkasına adam kaçırdığı tespit edildi.

    Sarı-lacivertli futbolcular, her iki oyuncuya pres yaparak hata yapmalarını bekleyecek.

    Erol Bulut un derbi anahtarı: Jose Sosa #2

    GUSTAVO-TOLGA KİLİT VURACAK

    Orta sahanın merkezinde Luiz Gustavo ile Tolga Ciğerci oynayacak. İki isim, Galatasaray'ın hücum aksiyonlarını kilitleyecek ve rakip orta sahanın rahat top kullanmasına izin vermeyecek. İkilinin desteğiyle Galatasaray'ın pas trafiği kesilerek rakibin hücuma çıkış kanalları kapatılacak.

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