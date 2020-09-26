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Erol Bulut'un derbi anahtarı: Jose Sosa

Erol Bulut'un derbi anahtarı: Jose Sosa

Kariyerinde ilk kez teknik adam olarak ezeli derbiye tanıklık edecek olan Erol Bulut'un sahadaki en önemli ismi Jose Ernesto Sosa olacak.