Erol Bulut'un derbi sonrası rotasyonu

Fenerbahçe'de Beşiktaş'a 4-3 yenilen kadroya, deyim yerindeyse neşter vuruluyor. Maçta tel tel dökülen futbolcuların büyük bir bölümünü yedeğe çekecek olan Erol Bulut'un, kadro tercihi de belli oldu.

Evinde 15 sene sonra Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de, derbi maçının yaraları sarılmaya devam ediyor. Futbolcularını motive etmek için her yolu deneyen Erol Bulut, hafta sonu oynanacak olan Denizlispor karşılaşmasında da ilk maçta verim vermeyen bazı futbolcuları değiştirme kararı aldı.

SOL BEKTE CANER

Derbide sol bekte Filip Novak'a şans veren, ancak maç eksiği bariz bir şekilde belli olan Çek futbolcuyu şimdilik yedek kulübesine çekmeyi planlayan Erol Bulut, Caner Erkin'i yeniden ilk 11'e monte etmeyi düşünüyor.

STOPERDE SERDAR AZİZ

Stoperde de Lemos'un Beşiktaş maçındaki performansından memnun olmayan Bulut, tecrübeli stoper Serdar Aziz'e Tisserand'ın yanında şans verecek. Denizlispor maçında Serdar Aziz-Tisserand tandemini oluşturacak olan Bulut'un, savunma zaafiyetini en aza indirmek için de defansif pozisyon alma ve planlama çalışmaları yaptığı öğrenildi.

ORTA SAHA 3'LÜSÜ

Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Luiz Gustavo'nun yerine Mert Hakan'ı ilk 11'e koymayı düşünen Bulut, Ozan Tufan'a da Gustavo'nun görevini vermeye karar verdi. Fenerbahçe'nin Denizli deplasmanındaki orta saha 3'lüsünün Ozan, Sosa ve Mert Hakan'dan kurulması bekleniyor.

THIAM 11'E DÖNÜYOR

Sakatlanan Perotti'nin yerine de Thiam'ı oynatacak olan Erol Hoca, sağ kanatta yine Yunan futbolcu Pelkas'a görev verecek. Santrforda ise sakat olan Samatta'nın yerine Papiss Cisse'nin oynayacağı öğrenildi.

EROL BULUT'UN MUHTEMEL 11'İ