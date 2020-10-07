Erol Bulut'un elinde iki tane 11 oldu

Erol Bulut'un elinde iki tane 11 oldu

Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe'de yönetim, aldığı oyuncularla birbirine yakın kalitede iki farklı 11 kurdu.

Yaz transfer döneminde tam 18 futbolcu alarak sarı-lacivertli taraftarları memnun eden Fenerbahçe'de artık tek hedef, 20. kez şampiyon olarak 4. yıldızı takmak.

Geçtiğimiz sezonlarda yaptığı hatalı transferlerden ders çıkaran Ali Koç yönetimi, bu sezon teknik direktör Erol Bulut'un eline benzer kalitede iki farklı 11 sundu.

Alınan oyuncular şu şekilde: Caner Erkin, Gökhan Gönül, Jose Sosa, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş, Mame Thiam, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Barış Sungur, İsmail Yüksek, Nazım Sangare, Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Diego Perotti, Kemal Ademi, Pelkas.

As kadro: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Perotti, Samatta



Yedek kadro: Harun, Nazım, Serdar, Sadık, Novak, Tolga, Mert Hakan Yandaş, Ferdi, Pelkas, Thiam, Cisse

AS KADRO

YEDEK KADRO