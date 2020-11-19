Erol Bulut'un fikstür isyanı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, milli takıma en çok oyuncu gönderen takım olmalarına rağmen Galatasaray'ın daha fazla dinlendirildiğini söyledi.

Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor...

9. haftanın açılış maçında Karagümrük ile Sivasspor 13.30'da karşı karşıya gelecek. Aynı gün saat 16.00'da ise Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Zorlu maç öncesi TFF'nin ayarladığı fikstüre isyan eden sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, milli takıma en çok oyuncu gönderen kulüp olmalarına rağmen dinlendirilmediklerini söyledi.

"İDMAN YAPMADAN MAÇA ÇIKACAĞIZ"

45 yaşındaki teknik adamın, "Fenerbahçe olarak milli takımlara en çok oyuncu gönderen takım konumundayız. Ama cumartesi oynayacağız. Galatasaray ise pazartesi günü maç yapacak. Takım olarak doğru dürüst idman yapmadan maça çıkacağız. Bu nasıl fikstür?" dediği öğrenildi.

A Milli Takımımızın son açıklanan aday kadrosuna Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan ise 1 oyuncu çağrılmıştı.