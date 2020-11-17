Erol Bulut'un Gençlerbirliği maçındaki 11'i

Konyaspor'a 2-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini alan F.Bahçe'de; Gençlerbirliği maçı öncesi 1 koronavirüs, 3 sakat ve 1 belirsiz futbolcu Erol Bulut'u düşündürürken kadro da şekillenmeye başladı.

Bu hafta sonu Gençlerbirliği deplasmanında moral tazelemek isteyen Fenerbahçe'de, bazı önemli eksiklikler göze çarpıyor.

Milli ara öncesinde takımda sakat bulunmayan sarı-lacivertlilerde ilk 11 tercihini değiştirmek zorunda kalan Erol Bulut, çok konuşulan Caner Erkin ortalarını da azaltacak.

Milli takımda koronavirüs testi pozitif çıkan Valencia'nın yanı sıra antrenmanda sakatlanan Gökhan Gönül ve Karagümrük maçında elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, zorlu Ankara deplasmanında kesin olarak forma giyemeyecek. Öte yandan Hollanda Ümit Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu, çekilecek MR sonrasında belli olacak.

SAMATTA YERİNE CISSE

Performansıyla şu ana kadar istenileni veremeyen Mbwana Samatta, takımdan ayrı olarak idmanlarına devam ediyor. Durumu henüz belirsiz olan tecrübeli futbolcunun sakatlığı geçse bile maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Erol Hoca, ilk 11'de Samatta'nın yerine Cisse'yi şans verecek.

SOSA 11'E DÖNÜYOR

Konyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen takımın tecrübeli yıldızı Jose Sosa da tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk 11'deki görevini devralacak. Sarı-lacivertliler Konya deplasmanında Sosa'nın kilit paslarını oldukça aramıştı.