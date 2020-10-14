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Erol Bulut'un Göztepe maçı 11'i

Erol Bulut'un Göztepe maçı 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, cezalı Lemos ile sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yerine, Göztepe maçında Sadık Çiftpınar ile Nazım Sangare'yi oynatmayı planlıyor.