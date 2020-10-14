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Erol Bulut'un Göztepe maçı 11'i
- Haber Merkezi
- 14.10.2020 - 12:59
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, sahaya süreceği 11'i yavaş yavaş belirlemeye başladı.
SERDAR DEĞİL SADIK OYNAYACAK
45 yaşındaki teknik adam, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Lemos'un yerine Sadık Çiftpınar'ı oynatmayı planlıyor.
Maaşında indirim yapmadığı için yönetimle arası bozulan ve son iki maçta kadroya bile alınmayan Serdar Aziz'in ise yedek soyunması bekleniyor.
GÖKHAN İYİLEŞEMESE FORMA NAZIM'IN
Diğer taraftan Bulut'un, sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün maça kadar iyileşememesi durumunda sağ bekte Nazım Sangare'ye görev vereceği belirtildi.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde: