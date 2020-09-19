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Erol Bulut'un Hatayspor maçında sahaya süreceği 11

Erol Bulut'un Hatayspor maçında sahaya süreceği 11

Pazartesi günü sahasında Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un, Sosa, Valencia ve Lemos'u ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi.