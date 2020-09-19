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    Erol Bulut'un Hatayspor maçında sahaya süreceği 11

    Pazartesi günü sahasında Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un, Sosa, Valencia ve Lemos'u ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 12:13
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    Erol Bulut'un Hatayspor maçında sahaya süreceği 11

    Ligin açılış maçında Rizespor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

    Hazır olmadıkları gerekçesiyle Rize deplasmanda bazı yeni transferlere ilk 11'de şans vermeyen teknik direktör Erol Bulut, bu kez kadroda değişikliğe gitmeye hazırklanıyor.

    SOSA, VALENCIA VE LEMOS 11'E

    Sosa, Valencia ve Lemos'u ilk 11'de sahaya sürecek olan 45 yaşındaki teknik adam, Zanka, Tolga ve Frey'i yedek kulübesine çekecek.

    Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde: Altay, Gökhan, Serdar, Lemos, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Thiam, Deniz, Valencia

    Erol Bulut un Hatayspor maçında sahaya süreceği 11 #1

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