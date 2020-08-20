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    Erol Bulut'un istemediği 3 futbolcu

    Erol Bulut'un istemediği 3 futbolcu

    Çalışmalarını Topuk Yaylası kampında sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut takımdan ayrılmasını istediği 3 ismi belirledi. Bulut, Allahyar, Zanka ve Frey'i istemediğini yönetime iletti.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 12:56
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    Erol Bulut'un istemediği 3 futbolcu

    Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

    Samandıra Tesisleri'nde 10 gün boyunca futbolcuları analiz eden teknik direktör Erol Bulut, 3 ismin gönderilmesi gerektiğini yönetime bildirdi.

    Erol Bulut un istemediği 3 futbolcu #1

    3 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILACAK

    Gelecek sezon şampiyon bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de Erol Bulut'un takımda görmek istemediği oyuncular arasında Allahyar Sayyadmanesh, Zanka ve Frey yer alıyor.

    Erol Bulut un istemediği 3 futbolcu #2

    3 futbolcunun performanslarını çubuklu forma için uygun bulmayan genç teknik adamın yönetime bu şekilde rapor verdiği belirtildi. Bu futbolculardan Allahyar, 18 Ağustos'ta başlayan Topuk Yaylası kampına da alınmadı. Futbolcunun menajerinin Rusya'da bazı takımlarla görüşme sağladığı kaydedildi.

    Erol Bulut un istemediği 3 futbolcu #3

    ALPER VE TOLGAY BELİRSİZ

    Hannover 96'nın istediği Tolgay Arslan ve takımda uzun süredir varlık gösteremeyen Alper Potuk'un geleceği ise Topuk Yaylası'ndaki performanslarının ardından belli olacak.

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