Erol Bulut'un kafasındaki sistem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut; İrfan Can, Pelkas ve Gustavo'nun kadroya dönmesiyle birlikte 'baklava' sistemine geçecek.

Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yenerek yoluna devam eden Fenerbahçe'ye, üç sakat futbolcunun ikisinden iyi haber geldi.

Sakatlıktan kurtulan Pelkas ve İrfan Can'ın bu hafta oynanacak Göztepe maçının kadrosuna alınacağı, Gustavo'nun ise Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirileceği belirtildi.

BAKLAVA DÜZENİ

Bu 3 futbolcunun kadroya dönmesiyle birlikte sistem değişikliğine gidecek olan teknik direktör Erol Bulut, baklava diye tabir edilen 4-1-2-1-2 dizilişini uygulayacak.

Sezon başından bu yana 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmeyen Bulut'un; Pelkas, Mesut Özil ve İrfan Can'ı aynı anda oynatabilmek için bu yola başvurduğu ve Gustavo'nun da dönmesiyle birlikte orta saha kurgusunu 'ön libero Gustavo, sağ iç Ozan, sol iç İrfan Can, forvet arkası Mesut' şeklinde değiştireceği ifade edildi.

YENİ SİSTEMDE KANAT YOK

Yeni sistemde kanat kullanmayacak olan sarı-lacivertlilerde, sağ ve sol bek sık sık ileri çıkarak hücum hattına destek olacak.

Yunan oyuncu Pelkas ise geçtiğimiz haftaların aksine Thiam'ın yanında görev alacak.

Valencia ve Osayi gibi kanat oyuncuları ise skora göre sonradan oyuna girecek.

İşte Bulut'un kafasındaki yeni sistem: