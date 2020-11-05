Erol Bulut'un Konyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor maçında Lemos ve Valencia'nın yerine Perotti ile Serdar Aziz'i oynatmayı planlıyor.

Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de, Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un, cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesi ilk 11'de değişikliğe gideceği öğrenildi.

PEROTTI 11'E

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilk haftalarda forma giyemeyen ve sonradan oyuna girdiği Antalyaspor maçında attığı golle takımına galibiyeti getiren Diego Perotti, bu kez karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.

Arjantinli futbolcuyu sol kanada koyacak olan 45 yaşındaki teknik adamın, Pelkas'ı sağ kanada atıp Valencia'yı kesmeyi düşündüğü bildirildi.

LEMOS YİNE YEDEK

Ayrıca Tisserand-Serdar Aziz ikilisinden memnun olan Bulut'un, Lemos'u bu maçta da yedek oturtacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: