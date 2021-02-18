Erol Bulut'un liderlik hesabı

Beşiktaş'ın haftayı bay geçmesi ve Galatasaray'ın da zorlu Alanya deplasmanına çıkacak olması, teknik direktör Erol Bulut'un iştahını kabarttı.

Üst üste kaybedilen Galatasaray ve Başakşehir maçlarının ardından Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe'de hedef, galibiyet serisi oluşturmak.

Bu hafta sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Erol Bulut'u liderlik heyecanı sardı.

GALATASARAY'IN PUAN KAYBEDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Galatasaray'ın Alanya deplasmanında puan kaybedeceğini iddia eden 46 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın da bay geçmesi nedeniyle Göztepe'yi yenmeleri halinde haftayı lider kapatacaklarını düşünüyor.

Ayrıca alttan gelen Trabzonspor'un da Başakşehir ile oynayacak olması, Bulut'un bu süreci 'fırsat haftası' olarak görmesine neden oldu.

"TEK BAŞIMIZA LİDER OLALIM"

Oyuncularıyla bir toplantı yapan genç teknik adamın, “Karagümrük galibiyetiyle kötü gidişe ‘dur’ dedik. Ayrıca bu zafer bizim kenetlenmemizi de sağladı. Artık bir seri yakalamalıyız. Bu hafta bir rakibimiz zorlu bir deplasmana, Alanya’ya gidecek. Diğeri ise bay geçecek. Peşimizden gelen Trabzon da Başakşehir ile oynayacak. Tek başımıza lider olmamız ve farkı açmamız için önümüzde güzel bir fırsat var." dediği belirtildi.

Bulut'un, “Karşımızda kolay bir rakip yok. Hücumda çok tehlikeli silahlara sahipler. Ancak şampiyonluk yolunda bu tarz sınavları başarıyla geçmemiz gerekiyor ve size güveniyorum. Sakat arkadaşlarımızın da yavaş yavaş aramıza katılmasıyla birlikte gerçek futbolumuzu sahaya yansıtıp 3 puanı alacağınıza inanıyorum." diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştığı aktarıldı.