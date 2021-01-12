Erol Bulut'un Mesut Özil planı

Transferine kesin gözüyle bakılan Mesut Özil'in gelişiyle birlikte, sarı-lacivertli takımda bazı isimlere kulübe yolu gözükecek. İşte Erol Bulut'un kafasındaki oyun şablonu...

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in dün sosyal medya hesabından yaptığı Fenerbahçe paylaşımları, taraftarları iyice heyecanlandırdı.

Özil'in açık açık, "Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe" ve "Türkiye sadece Fenerbahçe'de oynarım" demesi, 'bu iş bitti' yorumlarına neden oldu.

Transferine artık kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcunun gelişiyle birlikte, kadroda bazı değişiklikler olacak.

SOSA'YA KULÜBE YOLU GÖZÜKTÜ

Mesut'un kadroya girmesinin ardından Jose Sosa'nın forma şansı iyice azalacak gibi görünüyor. Teknik direktör Erol Bulut, geldiği günden beri beklentileri karşılayamayan Arjantinli futbolcuyu hamle oyuncusu olacak kullanacak.

PELKAS SOLA KAYDIRILACAK

Bulut'un, sarı-lacivertlilerin bu sezonki en iyi transferlerinden biri olan Yunan futbolcu Pelkas'ı ise sol kanada kaydırmayı düşündüğü öğrenildi. Sağ kanada Valencia'yı koyacak olan 45 yaşındaki teknik adam, Ekvatorlu futbolcunun pres gücünden faydalanacak.

Paslarıyla Samatta'yı destekleyecek olan Mesut'un arkasındaki iki isim ise Gustavo ve Ozan Tufan olacak.

PEROTTI HAMLE OYUNCUSU OLACAK

Yaşadığı sakatlıklardan ötürü bir türlü düzenli olarak forma giyemeyen Perotti'nin ise ilk etapta hamle oyuncusu olarak kullanılacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin Mesut'lu oyun şablonu:

Altay, Caner, Serdar (Transfer), Tisserand, Gökhan, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Mesut Özil, Samatta