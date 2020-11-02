Erol Bulut'un puan hesabı

Bu akşam Antalyaspor'u yenmesi halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, devre arasına kadar 49 puan toplayacaklarını düşünüyor.

Yaptığı transferlerle sezona iddialı bir giriş yapan ve ilk 6 haftada topladığı 14 puanla şampiyonluk yarışında olacağını gösteren Fenerbahçe, bu akşam Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Rakibini mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, bir puan hesabı yaptı.

Kalan maçlarda en az 35 puan toplamayı hedefleyen 45 yaşındaki teknik adamın, ilk yarı için öngördüğü maksimum puan kaybı ise 7.

3 ZORLU MAÇ VAR

Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını atlatan Fenerbahçe, kalan haftalarda Beşiktaş, Başakşehir ve Alanyaspor gibi zorlu takımlarla karşılaşacak.

Teknik heyetiyle bir toplantı yapan Bulut'un, ilk devreyi 49 puanla lider olarak tamamlayacaklarını iddia ettiği öğrenildi.