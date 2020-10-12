Erol Bulut'un saha parselasyonu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında oyuncularına 'bölge bilincini' aşılamaya çalıştı.

Süper Lig'de çıktığı ilk 4 karşılaşmada 8 puan toplayan Fenerbahçe, milli arada İstanbulspor ile bir hazırlık maçı yaptı.

Rakibini Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş ve Papiss Cisse'nin golleriyle 3-2 yenen sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Erol Bulut'un çizgilerle sahayı bölmesi dikkat çekti.

ALAN ANLAYIŞI VE BÖLGE BİLİNCİ

Sahayı parçalara ayıran 45 yaşındaki teknik adam, oyuncularına alan anlayışı ve bölge bilinci aşılamaya çalıştı.

Ligde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.