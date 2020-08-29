Yeni transfer Enner Valencia'nın attığı gol ve yaptığı asistlerin sayısını yanlış söyleyen Erol Bulut, sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde bonservisi elinde olan Enner Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Tigres formasıyla son üç sezonda sırasıyla 2, 15 ve 17'şer gol atan tecrübeli futbolcu hakkında FB TV'ye konuşan teknik direktör Erol Bulut, verdiği yanlış istatistikler ile sosyal medyada gündem oldu.

MAÇ SAYISIYLA KARIŞTIRDI

Genç teknik adam, "Son senesine baktığımızde 3 gol 5 asistle oynadı. Ondan önceki sezona baktığımızda 27 gol, ondan öncesi sezon ise 34 gol attı." dedi.

Büyük ihtimalle oyuncunun oynadığı maç sayısıyla attığı gol sayısını karıştıran Bulut'un bu videosu, rakip taraftarlar tarafından binlerce kez paylaşıldı.

Valencia'nın son 3 sezonu:

2019-20 sezonu 29 maç 2 gol 5 asist

2018-19 sezonu 47 maç 15 gol 5 asist

2017-18 sezonu 42 maç 17 gol 4 asist

Erol Bulut'un şaşırtan Valencia yorumu - İZLE

