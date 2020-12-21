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    Erol Bulut'un sözleşmesindeki fesih maddesi

    Erol Bulut'un sözleşmesindeki fesih maddesi

    Fenerbahçe'de koltuğu sallantıda olan Erol Bulut'un sözleşmesinde özel bir madde olduğu ortaya çıktı. Bulut ligin ilk yarısında takımı ilk 4'e sokamazsa, yönetim kontratını feshedebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 09:26
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    Fenerbahçe'de, 18 transfer yapılarak eline güçlü bir kadro verilen Erol Bulut'un ilk 13 haftadaki performansı tartışma konusu oldu.

    Çıktığı 13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik 4 de yenilgi alan sarı-lacivertliler, son olarak Gaziantep'e de mağlup olunca, 45 yaşındaki teknik adam için istifa sesleri yükselmeye başlamıştı.

    Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Bulut'un sözleşmesiyle ilgili aldığı bir bilgiyi paylaştı.

    TEK TARAFLI FESİH HAKKI

    Çelikler, ''Erol Bulut'un sözleşmesiyle ilgili bir duyum aldım. Ligin ilk yarısı bittiğinde ilk 4'te olmazsa, kulübün tek taraflı fesih hakkı varmış.'' dedi.

    Erol Bulut un sözleşmesindeki fesih maddesi #1

    RAKİP BAŞAKŞEHİR

    Öte yandan çarşamba günü sahasında Başakşehir'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'de bu maç, genç teknik adam için büyük önem taşıyor.

    Alınabilecek olumsuz bir sonuç, Bulut'un geleceğini belirleyebilir.

    Erol Bulut un sözleşmesindeki fesih maddesi #2

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