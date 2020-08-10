Erol Bulut'un tek amacı 4. yıldız

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz gün Samandıra'da ilk antrenmana çıktı. Yeni sezonda 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe'de genç teknik adamın da tek düşüncesi özlenen günlere dönmek.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, Samandıra Tesisleri'ne hızlı bir giriş yaptı. Genç teknik adam ilk antrenmandan "ruhsuzluk" problemi yaşayan futbolcuları motive etmeye çalışıyor.

Şimdilik teknik konuları ikinci plana atan Bulut, son konuşmasında futbolcularına üzerlerindeki ölü toprağını atmaları tavsiyesinde bulundu. Bulut, "6 yıldır şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Camia buna alışık değil. Bu sezon özleme son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"TAKIM HALİNDE BAŞARACAĞIZ"

Takımın artık biz duygusuyla hareket etmesini isteyen başarılı teknik adam, "Bu ligin altını üstüne getireceğiz. Sizden beklentim bu. Ancak bunu bireysel performanslarla değil, takım halinde başaracağız. Önce aile olacağız. Bunu başarırsak, şampiyon olacak kaliteye zaten sahip bir oyuncu topluluğusunuz. Bu nedenle şampiyonluk kendiliğinden gelir" dedi.

4. YILDIZ İÇİN MÜCADELE EDİLECEK

Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile girdiği 4. yıldız mücadelesinin yapıldığı 2014/15 sezonunda bu twiti atmıştı. Fenerbahçe, bu twitten sonra 6 yıldır şampiyonluk kazanamıyor. 4. yıldız için mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç da "O sene bu sene." diyerek takımı ve taraftarı motive etmişti.