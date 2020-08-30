Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Erol Bulut'un yabancı dili fark yarattı

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut'un İngilizce ve Almanca'yı iyi bilmesi sayesinde yabancı oyuncularla kurduğu ilişki fark yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2020 - 09:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Erol Bulut'un yabancı dili fark yarattı

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de Topuk Yaylası kampını tamamlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut'un oyuncularla iletişimi ve yabancı dil konusundaki başarısı ön plana çıktı.

    TERCÜMAN OLMADAN İLETİŞİM KURUYOR

    Almanca ve İngilizce'yi iyi seviyede bilen genç çalıştırıcı, öğrencileriyle tercümanlar olmadan iletişime geçti.

    Özellikle Karagümrük ve Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçlarında oyuncularıyla direkt bire bir iletişim kurduğu görülen Bulut'un bu yönüyle fark yaratması dikkat çekti.

    Erol Bulut un yabancı dili fark yarattı #1

    FERDİ İLE DE DİREKT İLETİŞİM KURUYOR

    Geçmiş dönemlerde yerli-yabancı hocalar çoğu zaman sadece tercümanlar ile takımla anlaşıyordu. Ancak antrenman ve maçlardaki talimatlarda Erol Bulut direkt kendi devreye giriyor.

    Ferdi Kadıoğlu'nun Türkçesi yeterli olmadığı için genç öğrencisiyle yüz yüze konuşabilen Bulut, dediklerini rahatça aktarıyor.

    Luiz Gustavo ve Zanka gibi isimlerle de Almanca üzerinden anlaşan 45 yaşındaki teknik adamın, bilhassa orta sahanın merkezinde olan Gustavo ile tercümansız konuşabilmesi büyük önem kazanıyor.

    Görüş Bildir