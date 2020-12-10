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    Erol Bulut'un Yeni Malatyaspor maçı 11'i

    Erol Bulut'un Yeni Malatyaspor maçı 11'i

    Beşiktaş yenilgisinin ardından Denizlispor'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçen Fenerbahçe, cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 10:51
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 10:58
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    Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

    Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.

    5 SAKAT 1 CEZALI VAR

    Sakatlıkları bulunan Samatta, Perotti, Valencia, Kemal Ademi ve Lemos'tan yoksun olarak sahaya çıkacak olan Kanarya'da, Serdar Aziz de cezası sebebiyle bu hafta forma giyemeyecek.

    Bulut'un oynatamadığı isimlerin yerine kimlere şans vereceği belli oldu.

    STOPERDE SADIK OYNAYACAK

    Serdar ve Lemos'un yokluğunda Tisserand'ın yanında Sadık'ı oynatacak olan 45 yaşındaki teknik adamın, ayrıca Mert Hakan'ın yükselen performansı nedeniyle Sosa'yı yedek kulübesine çekmesi bekleniyor.

    İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

    Erol Bulut un Yeni Malatyaspor maçı 11 i #1

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