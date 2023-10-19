Erol Tokgözler: Arda Güler'in potansiyeli Lionel Messi'den yüksek Arda Güler'in Gençlerbirliği'ndeki ilk antrenörü Erol Tokgözler, genç yetenek hakkında "Potansiyellerden bahsedersek bence Arda'nın potansiyeli Messi'den yüksek" dedi.

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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olan Türk futbolunun geleceği olarak görülen Arda Güler, İspanyol deviyle 6 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Üst üste yaşadığı sakatlık sebebiyle formasına bir türlü kavuşamayan Arda Güler'in Gençlerbirliği'ndeki ilk antrenörü Erol Tokgözler, İspanyol basınından AS'a Arda hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Herkes onun ne kadar olağanüstü bir futbolcu olduğunu görecek"

Tokgözler, sözlerine şu şekilde başladı:

Arda'yı ilk gördüğümde boyu 1.55'ten uzun değildi ama topla inanılmaz işler yapıyordu, çok zekiydi. O yaşta onun kadar yetenekli kimseyi görmemiştim. Real Madrid'de oynamaya başladığında herkes onun ne kadar olağanüstü bir futbolcu olduğunu görecek.

"Beni en çok şaşırtan topla olan ilişkisiydi"

Arda Güler'e övgülerde bulunan Erol Tokgözler, açıklamalarına şöyle devam etti:

Beni en çok şaşırtan topla olan ilişkisiydi. Topu vücudunun bir uzvu gibi, üçüncü ayağı gibi kullanıyordu. Aklındaki her şeyi sahada yapıyordu. Her durum için 5 farklı senaryosu var gibiydi. Böyle bir oyuncuyu savunmacılar nasıl durduracak? Onun ne yapacağını asla tahmin edemiyorsunuz, öngörülemez bir oyuncu.

"Özel hayatına çok dikkat ediyor"

Tokgözler, Arda'nın özel hayattına dikkat ettiğini söyledi.

Arda küçük yaştan beri özel hayatına çok dikkat ediyor. Saha içiyle ayrı, dışıyla ayrı ilgileniyor. Bu sayede futbola daha iyi odaklanıyor. Ayrıca sürekli antrenman yapar.

"Arda'nın idolü Alex de Souza"

Erol Tokgözler, Arda'nın idolünün Alex de Souza olduğunu açıkladı.

Arda'nın idolü Alex de Souza. Onun hakkında her şeyi izleyip sahada onun gibi oynamaya çalışırdı. Alex, Arda'nın kahramanıydı. Bana başka hiçbir oyuncunun ismini söylemedi. Tek duyduğum Alex'ti.

"Arda'nın potansiyeli Messi'den yüksek"

Arda'nın Lionel Messi'den daha potansiyelli olduğunu söyleyen antrenör, şu sözleri sarf etti:

Messi benim gördüğüm en büyük oyuncu. Arda daha küçük bir çocuk ve Messi her şeyi başardı. Ancak potansiyellerden bahsedersek bence Arda'nın potansiyeli Messi'den yüksek. Tabii ki önünde çok yol var ve sadece potansiyelinden bahsediyorum.

"Ailesi bu kararları doğru alması için ona çok yardımcı oldu"

Ailesinin Arda'ya çok yardımcı olduğunu belirten Erol Tokgözler, şunları dedi:

Türkiye'de genç oyuncular ailesi ile birlikte olmalıdır. Bu yüzden Fenerbahçe, Arda'nın ailesinin Ankara'dan İstanbul'a gelmesine yardımcı oldu. Küçük yaştan beri büyük kararlar alması gerekti ve ailesi bu kararları doğru alması için ona çok yardımcı oldu.

"Türkiye'de kalsa çok para kazanabileceğini biliyordu ama bunu dert etmedi"

Tokgözler, genç yıldızın Türkiye'de kalsa çok para kazanabileceğini belirtti.

Arda çok profesyonel bir oyuncu. Türkiye'de kalsa çok para kazanabileceğini biliyordu ama bunu dert etmedi. Asla büyük ev, büyük araba gibi endişeleri olmadı. Bunların daha sonra geleceğini biliyordu. Parasını öğrenmeye ve futbol eğitimine harcaması gerektiğini biliyordu. Arda'yı birçok kulüp istedi ama asıl savaş Real Madrid ile Barcelona arasındaydı. Küçük bir kulübe gitmektense Real Madrid'e gidip bir meydan okuma yapmak istedi. Her zaman zor yolu seçen bir yapısı var.

"Real Madrid kapınızı çalınca bunu reddedemezsiniz"

Arda Güler'in ilk antrenörü sözlerini şöyle noktaladı: