Sanatçı Ersan Kay'dan Ronaldinho'ya özel tablo Sanatçı Ersan Kay, Brezilyalı efsane Ronaldinho’ya özel bir tablo yaptı.

DHA

Sanatçı Ersan Kay, futbol dünyasından birçok ismi yağlı boya ile resmetmeye ara vermeden devam ediyor.

Uzun yıllardır yaptığı 'akrilik painting' çizimlerle spor dünyasından önemli isimleri resmederek ün kazanan Kay, Brezilyalı efsane Ronaldinho’ya özel tablo yaptı.

Daha önce Daniel Alves, Gerard Pique, Cristiano Ronaldo, Fatih Terim, Okan Buruk, Mauro Icardi, Fernando Muslera, Paolo Maldini, Ivan Rakitic, Granit Xhaka, Breel Embolo, Luka Modric, Nicolo Barella, Edin Dzeko, Lautaro Martinez, Arturo Vidal, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler gibi isimleri resmeden sanatçı Ersan Kay, son olarak Brezilyalı eski futbolcu ve süper yetenek Ronaldinho ile Milano’da buluştu.

Brezilya ve Türkiye Milli Takımları’nın formalarını imzaladı

Ronaldinho, Kay’a verdiği özel tablo siparişini çok beğenirken; efsane futbolcunun yeni bir sipariş daha vereceği öğrenildi.

İkili bir süre sohbet ederken; Ronaldinho, Brezilya ile Türkiye Milli Takımları’nın formalarını imzaladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)