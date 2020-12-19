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    Ersan Parlatan: Penaltılar belimizi büküyor

    Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Hatayspor maçı sonrasında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 16:56
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    Ersan Parlatan: Penaltılar belimizi büküyor

    Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Çabamız bugün burada puan almaya yetmedi." dedi.

    Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk 20 dakikada iyi bir oyun ortaya koyduklarını, daha sonra rakiplerinin müsabakaya ortak olduğunu söyledi.

    "BU PENALTILAR BELİMİZİ BÜKÜYOR"

    İkinci yarıya iyi başlamalarına rağmen penaltı golüyle geriye düştüklerini aktaran Parlatan, şunları kaydetti:

    "Sekizinci penaltı oldu bu sezon. Bu çok ciddi bir akım. Bu penaltılar belimizi büküyor. Oyuncularımızın modu düştü. Oyunsal olarak iyi iş yapamadık. Maçın sonlarına doğru pozisyonlar bulmaya çalıştık. Çabamız bugün burada puan almaya yetmedi."

    Parlatan, 22 Aralık Salı günü Galatasaray ile oynayacakları maça hazırlanacaklarını belirterek, "Her puan önemli. Bu maçı arkamızda bırakıp o müsabakaya hazırlanacağız." diye konuştu.

    Ersan Parlatan: Penaltılar belimizi büküyor #1

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