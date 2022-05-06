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Ersen Martin kalp krizi geçirdi

Ersen Martin kalp krizi geçirdi

Huelva, Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor gibi takımların formasını giyen eski futbolcu Ersen Martin'in kalp krizi geçirdiği ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.