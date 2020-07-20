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- Ersin: Beşiktaş'a para kazandırarak Avrupa'ya gideceğim
Ersin: Beşiktaş'a para kazandırarak Avrupa'ya gideceğim
Fenerbahçe maçında yaptığı kurtarışlarla alınan galibiyette önemli rol oynayan Ersin Destanoğlu, hedefinin Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 20.07.2020 - 12:47
Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.
Rakibini 2-0 yenen siyah-beyazlılarda yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli pay sahibi olan Ersin Destanoğlu alkışları topladı.
"PARA KAZANDIRARAK GİDECEĞİM"
Maçtan sonra hedeflerini açıklayan genç file bekçisi, “Uzun yıllar Beşiktaş’ta oynamak ve ardından Avrupa’ya gitmek istiyorum. Beşiktaş’a para kazandırarak Avrupa’ya gideceğim” dedi.